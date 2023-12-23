Похороны Дмитрия Красилова прошли в Москве

В пятницу, 22 декабря, в Москве прошли похороны танцора и шоумэна Дмитрия Красилова, известного под псевдонимом Пухляш.

Красилова похоронили на Троекуровское кладбище. На траурной церемонии присутствовали певец Стас Костюшкин, актриса Елена Борщева, рэпер ST и другие. С речью выступила мать танцора. Она поблагодарила друзей и знакомых Красилова за их помощь, поддержку и хорошее отношение.

—— Я очень переживала за него, думала: «Как же он здесь вообще один в таком большой городе?». Думала, как же мой маленький будет. <…> Когда приехала через полгода в столицу, я была поражена, что вокруг Димы столько хороших людей, — рассказала она.

Сегодня похороны проходят в родном для шоумэна Заринске в Алтайском крае. На траурной церемонии присутствуют родственники и друзья Красилова. Близкие поделились трогательным историями, связанными с танцором.

— Всего сам добился. И мать молодец, выучила. Он поднялся когда, матери машину подарил, — передает слова одной из подруг матери Красилова StarHit.

Шоумэн Красилов скончался в возрасте 29 лет. Предварительной причиной смерти шоумена названа болезнь сердца, которая могла развиться на фоне лишнего веса.