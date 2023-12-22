В «Яндекс Музыке» прокомментировали отсутствие трека «Голубая луна»

В «Яндекс Музыке» сообщили об отсутствии с 2020 года прав у компании на размещение части каталога певца Бориса Моисеева, передает РБК.

Это касается, в частности, трека «Голубая луна». На его исчезновение указали ранее пользователи «Яндекс Музыки», «Звука», «VK Музыки» и «МТС Музыки». Возможность прослушать песню есть в зарубежном сервисе Spotify.

«Голубая луна» является песней дуэта российских поп-исполнителей Бориса Моисеева и Николая Трубача.

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц всех возрастов был подписан в России в прошлом году. Свою подпись под документом поставил президент РФ Владимир Путин. Сумма штрафа за пропаганду ЛГБТ юрлицами может доходить до 5 млн руб.

Верховным судом в ноябре 2023 года «международное общественное движение ЛГБТ» было признано экстремистской организацией. ВС принял решение запретить его деятельность на территории России.