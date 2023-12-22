Муцениеце и Прилучный воссоединились: что с Брутян, алиментами и детьми

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный после судов из-за алиментов воссоединились. Что стало причиной примирения, как отреагировала Зепюр Брутян, будет ли звезда «Мажора» финансово поддерживать наследников?

Когда Муцениеце и Прилучный воссоединились

Видео дня

Актеры пошли на перемирие ради семилетней дочери Мии. Бывшие возлюбленные встретились в школе, где учится девочка. Муцениеце и Прилучный решили поддержать Мию во время выступления на утреннике, проходившем в актовом зале.

Оба родителя опубликовали в своих социальных сетях кадры с дочерью. На роликах видно, как школьница в черной футболке и легинсах вместе с другими детьми стоит рядом с оранжевыми стульями и исполняет песню.

«Сегодня мама и дочь играли на разных сценах параллельно. Горжусь своей малышкой», — так подписала ролик Муцениеце.

Прилучный снял на видео девочку с другого конца зала. Актер показал фрагмент выступления, в котором дочь исполняла танец.

«Моя маленькая актриса», — подписал ролик Прилучный.

Будет ли Прилучный платить алименты

В ноябре 2023 года актриса отсудила у бывшего мужа 26,5 тысячи рублей за судебные издержки при выселении экс-супруга из московской квартиры. Долгое время Муцениеце намеревалась добиваться алиментов на двоих детей в виде трети всех доходов Прилучного: звезда обратилась в Головинский суд в октябре 2023 года. По информации StarHit, поводом для иска могло послужить то, что актер тратил значительные суммы на отдых со второй супругой Зепюр Брутян и сократил выплаты на детей от первого брака.

Однако 15 декабря журналисты узнали, что актриса отозвала судебный иск к бывшему мужу после второго судебного заседания. Издание отмечает, что в Головинском суде Москвы подтвердили прекращение дела Прилучного по решению истца. Авторы материала утверждают, что на заседании 23 ноября были истребованы выписки со счетов Прилучного, а 15 декабря бывшие супруги пришли к мирному соглашению. Итог разбирательства остался неизвестен.

Что известно о детях Муцениеце и Прилучного

Сейчас 10-летний Тимофей и семилетняя Мия проживают с матерью. Актриса признавалась в социальных сетях, что дочь сильно переживала из-за расставания родителей. В одном из откровенных разговоров Мия рассказала маме о грустных мыслях.

«Она сказала: „Мам, потому что так не может быть, чтобы два человека, у которых есть двое детей, были с разными семьями!“ И вроде она права. Сразу чувствуешь себя виноватым», — поделилась тогда Муцениеце.

В октябре артистка сообщила в соцсетях, что одна оплачивает дорогую частную школу детей. Она пожаловалась подписчикам, что если бы не нашла сама необходимую сумму, то ребенку пришлось бы сменить образовательное учреждение. По данным KP.RU, дети звезд учатся в частной школе «Лидеры» с углубленным изучением иностранных языков. Как сообщается на сайте учебного заведения, плата за одного ребенка в 2023–2024 учебном году составляет 835 тысяч 920 рублей.

Как Брутян относится к детям Прилучного от Муцениеце

В августе 2022 года актер женился второй раз — на коллеге по цеху Зепюр Брутян, которая младше его на девять лет. В конце апреля 2023 года у супругов родился сын Микаэль. При этом Прилучный регулярно проводит время с детьми от Муцениеце. Например, летом он вместе с ними летал отдыхать на Мальдивы. Как заявил Прилучный, новая жена нашла общий язык и с Тимофеем, и с Мией.

«Она очень круто ладит с мелкими моими. Они нашли общий язык. Дети ее обожают. Это прям замечательно. Я очень рад. С сыном они прям друганы, да еще одного роста. Зепюр и сама еще мелкая, ей интересно и поиграть, и побегать», — сказал Прилучный в одном из интервью.

При этом между Муцениеце и Брутян отношения напряженные. Например, в сентябре бывшая жена Прилучного пристыдила новую избранницу за публикацию фотографии с детьми актера от первого брака.

«У каждого свое самоутверждение. Я вот в купальнике танцую. Кто-то моих детей выкладывает и, как мы поняли, хорошо с ними ладит», — написала Муцениеце.

В октябре Брутян поздравила Прилучного с Днем отца.

«Я желаю тебе, чтобы рядом с нашей семьей были только адекватные и благодарные люди. И верю, что Бог все видит и слышит», — написала Брутян.