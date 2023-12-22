Звезда «Реальных пацанов» женился на матери звезды «Слова пацана»

Российский актер и звезда сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов женился на Лауре Кемстач, матери Леона Кемстача, сыгравшего одного из главных героев в проекте «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщает Woman.ru.

Долгое время пара состояла в отношениях. «Предложение руки и сердца было сделано еще три года назад. Дома, тихо и спокойно», — рассказала Лаура Кемстач.

Свадебная церемония прошла в кругу близких. Отмечается, что сыгравший в «Слове пацана» героя по имени Андрей Пальто Леон Кемстач ранее работал с отчимом на одной съемочной площадке. В 2021 году вышел фильм «Нормальный только я», где Богданов сыграл одну из главных ролей и выступил в роли режиссера. Кемстач исполнил в картине роль мальчика из детского лагеря.