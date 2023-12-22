Певец ЮрКисс пропал после заявления о завершении карьеры

Певец и бизнесмен Юрий Киселев, ранее выступавший под псевдонимом ЮрКисс, заявил, что завершает свою музыкальную карьеру. С тех пор уже который день ни коллеги, ни друзья не могут с ним связаться и не знают, куда он пропал.

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По словам операционного директора музыкального лейбла Rocket Records, основанного певцом, Михаила Хавкина, обычно время ответа на сообщения у Киселева занимает не более 5–10 минут. Однако теперь музыкант не выходит на связь, а его менеджерам пришлось выкладывать анонсы альбома ЮрКисса в социальных сетях, хотя раньше этим всегда занимался артист.

— Юрий не выходит на связь уже три дня — ни лейбл, ни друзья не могут с ним связаться, хотя обычно время его ответа составляет 5–10 минут. Даже поздравление с днем рождения, который был 21 декабря, в мессенджерах доставлено не было. Сам альбом вообще пришлось выкладывать через менеджеров, — приводит слова Хавкина StarHit.

ЮрКисс в мае дал понять, что его преследует целая армия поклонниц. По его словам, поклонницы готовы пойти на отчаянные шаги: следить за ним и присылать откровенные фотографии.