Опубликован райдер Григория Лепса

Известный певец Григорий Лепс не скрывает своих предпочтений. В его райдере четко прописаны все требования, пишет RT.

Прежде всего, отмечается, что артист отказывается от заказов в праздники за границей, но готов выступить на новогоднем корпоративе в России за 8,5 млн рублей.

До места выступления Лепс согласен добираться на поезде, в СВ-вагоне, но если время в пути больше 12 часов, то заказчику потребуется приобрести билеты на самолет. При этом исполнитель и еще один человек летят бизнес-классом, другие участники коллектива — экономом.

Для передвижения потребуются автомобили престижных марок: Lexus 570 или Toyota Land Cruiser 200/300, Mercedes S 222/223, BMW 7 (не раньше 2018 года выпуска) с обязательной возможностью курения в салоне. Размещение предполагается исключительно в пятизвездочном отеле.

Организаторы обязаны подготовить гримерку. В ней должны быть три сырых яйца, «качественная туалетная бумага», бутылка белого сухого вина Chablis Premier Cru (от 10 тыс. рублей), бутылка красного сухого Brunello Banfi (от 7 тыс. рублей) и 12-летний виски Chivas Regal (от 4,5 тыс. рублей).

Особое внимание в райдере обращается на вопросы безопасности: порядок в зале на 1 тыс. зрителей должны обеспечивать не менее шести — восьми секьюрити.