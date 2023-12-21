Shot: на вечеринку Ивлеевой в клуб Mutabor нагрянули силовики

На вечеринку Анастасии Ивлеевой в клуб Mutabor в Москве ворвались правоохранительные органы, сейчас в заведение никого не пускают. Об этом сообщает Shot.

На вечеринку Ивлеевой в клуб Mutabor нагрянули силовики
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«Силовики ворвались в клуб Mutabor после голой вечеринки Ивлеевой. В эти минуты там должна была начаться вторая часть пати для „простых смертных“, куда мог купить билеты любой желающий. Дресс-код тот же — максимально голый», — пишет Shot.

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В заведение никого не пускают, продолжение вечеринки сорвано. Прямо сейчас сотрудники полиции смотрят камеры видеонаблюдения.

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