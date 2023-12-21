Составлен список звезд, участвовавших в «голой вечеринке» Ивлеевой

Вечеринка, организованная телеведущей и блогером Настей Ивлеевой в московском клубе Mutabor, стала причиной крупного общественного скандала. Кто из российских звезд был на вечеринке, кто выступил против них и в каких скандалах участвовали Ивлеева и Лолита?

Кто был на «голой вечеринке» Ивлеевой

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Вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голый»), которая проходила 20 декабря в клубе Mutabor, посетили многие российские звезды. В разной степени одетости люди старались впечатлить своими костюмами, а также дорогими украшениями.

Так, на пояснице организатора вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой и бывшей жены рэпера Элджея заметили колье с бриллиантами и крупным изумрудом стоимостью в 23 млн рублей.

Среди звезд первой величины в Mutabor увидели одетых в костюмы из прозрачной сетки певцов Филиппа Киркорова и Дмитрия Билана.

Прозрачные сетки использовались активно — их надела 60-летняя актриса и певица Лолита Милявская, которая дополнила их кружевными чулками и поясом с подвязками.

Журналистка и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак также появилась в прозрачном платье с принтом в виде шипов розы. Алена Водонаева также предпочла обтягивающий костюм из крупной сетки. Аналогичные костюмы надели краснодарская блогерша Мария Миногарова — прозрачное «платье-сетку» — и модель Оксана Самойлова.

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) оделась более скромно. Она пришла в прозрачной юбке, но закрывающем тело боди, а Анна Асти оказалась одной из самых одетых гостей на вечеринке, где она исполнила несколько песен.

Мужчины на вечеринке старались оголиться не меньше, чем женщины. Всех превзошел рэпер VACIO (Николай Васильев), который пришел на мероприятие в одном носке Balenciaga, надетом на гениталии. В Сети появились видео, где участницы вечеринки имитировали половой акт с Васильевым. Стилист-танцовщик Олег Горчанин пришел, облаченный в бюстгальтер и брюки с открытыми ягодицами. Его коллега Гоша Карцев появился в обтягивающем костюме, изображающем его как бы без кожи.

Некоторые участники вечеринки предпочли более скромный дресс-код, несмотря на заявленный almost naked: журналистка Саша Сулим надела обычное черное мини-платье, дизайнер и стилист Вика Салават появилась в обтягивающем, но все прикрывающем платье из черной кожи, видеоблогер Карина Нигай была в открытом черном платье.

Рэпер Джиган надел белый спортивный костюм, правда, ненадолго снял его, чтобы показать татуировки.

Кто раскритиковал звезд «голой вечеринки»

Ряд российских общественных и политических деятелей раскритиковали «голую» вечеринку с билетами за миллион рублей. Зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил NEWS.ru, что Россия должна объявить бойкот участникам вечеринки.

С осуждением «голой» вечеринки в разгар спецоперации на Украине выступили директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, телеведущий Владимир Соловьев, поэтесса Анна Ревякина, писатель Захар Прилепин и депутат Виталий Милонов.

Вечеринку резко осудили российские военные корреспонденты и бойцы ВС РФ, которые находятся в зоне спецоперации. Telegram-канал SHOT опубликовал видео с бойцами, которые воюют на Артемовском направлении.

Движение «Зов народа» обратилось к председателю СК, генпрокурору РФ и главе МВД с призывом проверить вечеринку Ивлеевой в Mutabor на пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). К ним присоединился «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией».

Какие скандалы были с Ивлеевой

Блогер Настя Ивлеева регулярно попадает в скандалы, собирая на себя недовольство публики. В 2018 году в интервью с Юрием Дудем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Ивлеева объявила, что половой член длиной 15 см для мужчины «это приговор», и в результате стала героиней мемов.

В 2020 году она на видео села за руль, выпив алкоголя на вечеринке. Она подверглась критике, в частности, поскольку незадолго до инцидента пьяный актер Михаил Ефремов стал причиной смертельного ДТП. В дальнейшем выяснилось, что Ивлеева получила 199 штрафов за нарушение дорожного движения и парковки всего за три месяца.

Поток скандальных случаев не прекращался: в августе 2023 года она в своем Agent Show заставила гостью, ведущую Алену Жигалову, съесть вареную морскую свинку.

Какие скандалы были с Лолитой

Милявская также известна не только талантами, но и скандалами со своим участием. В середине ноября этого года она назвала продюсера Андрея Разина «Мразиным». Поводом для этого стало «проклятие», которое Разин наслал на участников концерта памяти в честь лидера «Ласкового мая» Юрия Шатунова.

В 2007 году на праздновании 213-летия Одессы Лолита выступала перед 100-тысячным стадионом жителей. Празднование проходило на фоне открытия памятника императрице Екатерине II. Одним из условий выступления артистки было игнорирование темы открытия памятника. На открытии монумента и концерте должен был присутствовать на тот момент президент Украины Виктор Ющенко, однако он не приехал, что вызвало возмущение одесситов. В начале концерта Милявская обратилась к многотысячной публике с призывом «ответить тому, кому что-то не нравится».

«Известный факт, что близ Керчи откопали город Херсонес. Одессу не удалось ни откопать, ни закопать никому. Он всегда был вольным, и его невозможно сломать. А если кому-то что-то не нравится, то давайте ответим ему словами одной моей песни», — сказала Лолита.