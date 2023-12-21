Звезда «Фабрики звезд» рассказала о психологической травме из-за проекта

Российская актриса театра и кино, звезда четвертого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Надежда Игошина призналась, что получила психологическую травму во время участия в проекте. Подробностями она поделилась в интервью телеведущей Яне Чуриковой для ее шоу «Фабрика с Яной Чу». Запись их разговора доступна на YouTube.

© Яна Чурикова / YouTube

По словам Игошиной, когда на «Фабрике звезд» она выпустила песню «Кому какое дело», то другие участники шоу заявили, что голос в композиции принадлежит не ей.

«Ребята начали говорить: "Это не твой голос, это не ты пела". Для меня это был такой удар», — вспомнила она, уточнив, что это был ее голос, но на записи его подвергли обработке.

Артистка добавила, что в итоге она смогла улучшить вокальные навыки, но из-за травмы, полученной на проекте, все еще боится петь на сцене.

«У меня сейчас очень даже неплохой голос. (...) Но до сих пор спеть а капелла для меня суперсложно, у меня потеют ладошки», — рассказала Игошина.

Игошина выступала в четвертом сезоне «Фабрики звезд» под псевдонимом Ангина. В 2015 году она окончила Школу драмы Германа Сидакова. Снималась в сериалах «Кухня» и «Мир! Дружба! Жвачка!».