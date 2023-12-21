Александр Петров и Кристина Асмус, Андрей Малахов и Дмитрий Борисов на премьере фильма «Холоп 2»

20 декабря в столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Холоп 2» — продолжения комедии Клима Шипенко. Главные роли в картине сыграли Милош Бикович и Аглая Тарасова. В центре сюжета — история избалованной мажорки Кати, попавшей на перевоспитание в прошлое.

На красной дорожке мероприятия впервые после ссоры были замечены Александр Петров и Кристина Асмус. Напомним, давние друзья поругались из-за неожиданной женитьбы Петрова. Кристина не смогла принять выбор актера, поскольку дружит со Стасей Милославской — бывшей девушкой Александра.

А вот у Милоша Биковича и Аглаи Тарасовой в далеком прошлом был непродолжительный роман. Зато теперь артисты в прекрасных дружеских отношениях, и подтверждение тому — совместный выход на дорожку.

Пришедший на премьеру Андрей Малахов вышел к прессе не один, а с Дмитрием Борисовым. Несмотря на давний скандал на фоне того, что Борисов занял место Малахова в ток-шоу «Пусть говорят», телеведущие явно ладят друг с другом.