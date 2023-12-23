Life: «Би-2» покупает технику для ВСУ на заработанные в России миллионы

После начала специальной военной операции в числе осудивших российскую политику оказалась и группа «Би-2». Ее участники сразу выступили с критикой действий Москвы, позднее коллектив отменил выступление в Омске, а после и еще в нескольких городах России. Этой осенью выяснилось, что музыканты и вовсе финансируют Вооруженные силы Украины. Как сообщает Life.ru, деньги артисты продолжают зарабатывать в России.

Поддержка ВСУ

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Группа оказалась в черных списках благодаря интервью фронтмена Левы (настоящее имя — Игорь Бортник*, внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов). Он негативно высказывался не только о спецоперации, но и россиянах, а сам заявлял, что никогда больше не вернется в РФ.

Осенью общественность обратила внимание, что «Би-2» и вовсе напрямую финансирует ВСУ. Причем об этом еще в марте рассказал актер Анатолий Белый (признан Минюстом РФ иноагентом) — в соцсетях он выразил восхищение действиями артистов.

«Часть денег от концертов ребята отдают на помощь Украине. Они не афишируют это. Просто делают. Больше мне вам нечего сказать», — писал он тогда.

Осенью информацию подтвердил и Бортник*. Он рассказал, что покупает автомобили для украинских войск и заверил, что будет помогать Киеву до конца спецоперации. По его словам, с этой идеей солидарны все его коллеги.

Общественники обратились с просьбой отреагировать на действия музыкантов сразу в три ведомства: генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Минкульт. Их просят признать спонсорами терроризма, возбудить уголовные дела и лишить имущества. Творчество же следует изъять из публичного доступа, уверены недовольные активисты.

Как зарабатывают Лева* и Шура в России

Может показаться, что музыканты чувствуют себя смело, поскольку уехали из России и вывезли свое имущество. Но на деле это не так. «Би-2» продолжает зарабатывать в РФ. Так, в стране все еще работает ООО «Группа Би-2» — за прошлый год она заработала 100 млн рублей. Закрываться юридическое лицо, по всей видимости, не планирует — налоги уплачиваются, бухгалтерская отчетность подается вовремя.

Владельцев у фирмы два — Шура и Лева*, владеют они ей в равных долях. Также они оба оформляли ИП с деятельностью в сфере творческих искусств. И если Бортник* закрыл его в сентябре, то Уман все еще числится в реестре.

Однако, это не вся деятельность музыкантов в России. Например, в ЕГРЮЛ есть фирма «Тема века». Согласно данным финансового отчета за 2022 год, компания выручила около 200 млн рублей при себестоимости продаж 240 млн рублей. Владельцем и гендиректором выступает некий Дмитрий Кудрявцев, однако лишь номинально — адрес электронной почты ИП коммерсанта совпадает с указанной в ЕГРЮЛ почтой Умана. Этот же почтовый ящик использовался и другими участниками группы, а также их женами.

Журналисты выяснили, что в записных книжках Кудрявцев обозначен как «Дима Би-2». Также за ним числятся два дорогих внедорожника — Mercedes-Benz GLS и AMG 63. Во время пандемии коронавируса на похожих часто замечали Шуру. У 47-летнего бизнесмена же есть и более скромная машина — Volkswagen Tiguan. На ней, «Дима Би-2», скорее всего и передвигается.

Отметим, что Уман в отличие от Левы* не особо разговорчив и редко вступает в дискуссии. За годы работы в России он так и не получил гражданство, предпочитая обходиться австралийским паспортом. В российской налоговой системе он зарегистрирован как «Би Два Шура», где Би — фамилия, а Шура — отчество. В результате найти отчетность музыканта несведущим в тонкостях налоговых баз людям может быть не просто.

Какие имущество у музыкантов есть в России?

Еще в нулевые годы пресса писала, что Лева* и Шура обзавелись квартирами в одном доме в престижном Пресненском районе Москвы. Квартира Бортника* находилась в кирпичной «сталинке» на улице 1905 года. Стоимость квадратного метра в этом доме оценивается в 450 тысяч рублей — следовательно, цена квартиры составляет примерно 32 млн рублей.

Супругу Левы* Асю Штрайхер чаще можно было заметить у современной высотки в Шмитовском проезде, в 10 минутах пешком от «Москвы-Сити». В ней находится однушка в 105 «квадратов». Квартиру схожей площади здесь сейчас продают за 70 миллионов рублей.

Уман в последние годы жил в центре Москвы, на 4-й Тверской-Ямской улице. Там у него была пятикомнатная квартира площадью 127 квадратных метров. По оценке издания, стоить такая сейчас может от 80 до 85 млн рублей.