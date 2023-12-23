"Голубой огонек" по-французски: уехавшие из России артисты приняли участие в новогоднем проекте

С 28 декабря подписчики одного из российских онлайн-кинотеатров получат доступ к новогоднему проекту «Я тебя люблю — Je t'aime». Как пишет «Царьград», это шоу будет похожим на «Старые песни о главном», однако с иностранным флером — музыкальную картину позиционируют как отсылку к классическим французским фильмам 60-70-х годов. Героями проекта станут не только оставшиеся в России звезды, но и те, кто после начала спецоперации предпочел покинуть страну: Кристина Орбакайте, Александр Ревва и Леонид Агутин.

Отметим, что все эти артисты уже были замечены на съемках традиционного новогоднего концерта — «Песня года». При этом поведение дочери Аллы Пугачевой вызвало у многих удивление. После начала спецоперации она не делала каких-либо заявлений, однако стала досрочно отрабатывать все творческие и рекламные контракты, постепенно сводя на нет дела в России. После этого артистка уехала в США, где в Нью-Йорке и Флориде у ее семьи есть недвижимость.

Издание отмечает, что с концертами за границей у Орбакайте не задалось, поскольку заинтересовать она могла лишь уехавших из страны россиян. Вероятно, по этой причине певица согласилась вернуться к выступлениям на новогодних шоу, а также к корпоративам — по цене от 4,5 млн рублей за мероприятие.

Ситуация с Агутиным выглядит более странной, отмечает автор статьи. В отличие от Орбакайте, он и его жена Анжелика Варум не стали хранить молчание и публично отметились критикой спецоперации. В связи с чем несколько выступлений Леонида Агутина едва не были сорваны.