"Голубой огонек" по-французски: уехавшие из России артисты приняли участие в новогоднем проекте
С 28 декабря подписчики одного из российских онлайн-кинотеатров получат доступ к новогоднему проекту «Я тебя люблю — Je t'aime». Как пишет «Царьград», это шоу будет похожим на «Старые песни о главном», однако с иностранным флером — музыкальную картину позиционируют как отсылку к классическим французским фильмам 60-70-х годов. Героями проекта станут не только оставшиеся в России звезды, но и те, кто после начала спецоперации предпочел покинуть страну: Кристина Орбакайте, Александр Ревва и Леонид Агутин.
Отметим, что все эти артисты уже были замечены на съемках традиционного новогоднего концерта — «Песня года». При этом поведение дочери Аллы Пугачевой вызвало у многих удивление. После начала спецоперации она не делала каких-либо заявлений, однако стала досрочно отрабатывать все творческие и рекламные контракты, постепенно сводя на нет дела в России. После этого артистка уехала в США, где в Нью-Йорке и Флориде у ее семьи есть недвижимость.
Издание отмечает, что с концертами за границей у Орбакайте не задалось, поскольку заинтересовать она могла лишь уехавших из страны россиян. Вероятно, по этой причине певица согласилась вернуться к выступлениям на новогодних шоу, а также к корпоративам — по цене от 4,5 млн рублей за мероприятие.
Ситуация с Агутиным выглядит более странной, отмечает автор статьи. В отличие от Орбакайте, он и его жена Анжелика Варум не стали хранить молчание и публично отметились критикой спецоперации. В связи с чем несколько выступлений Леонида Агутина едва не были сорваны.
Кроме того, в конце 2023 года появились и еще одни неприятные для Агутина обстоятельства. Во время записи «Песни года» он якобы отказался выходить на сцену для финальной песни. «Царьград» считает, что поведение артиста мотивировано нежеланием стоять на сцене рядом с певцом SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Как была решена эта неловкая ситуация — узнать мы сможем только в новогоднюю ночь.