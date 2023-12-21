Водонаева рассказала об идеальной разнице в возрасте в отношениях

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева призналась в шоу «Злые языки», что выбирает себе более молодых партнеров.

Водонаева отметила, что ее мужчины были моложе ее. 41-летняя блогерша считает десять лет идеальной разницей в возрасте. По словам звезды, у нее также были мужчины моложе ее на 17-20 лет.

«Если ему 30, то я с ним буду встречаться, это могут быть отношения с молодым интересным мужчиной со стабильной потенцией», — поделилась телеведущая.

В июле Водонаева рассказала, что не встречается с мужчинами, у которых есть дети от предыдущих отношений. По словам звезды, ей не нужен «цыганский табор». Блогерша объяснила, что у нее есть время только на себя и своего сына Богдана.