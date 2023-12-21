Певец Антон Лаврентьев вспомнил свой самый яркий Новый год

«Это был самый крутой Новый год, потому что мы много ели, много смеялись, смотрели телевизор. Мне кажется, легли спать где-то в районе чуть ли не пяти часов утра. Было так все ярко, круто, здорово. Будто бы мы просто встречали в шумной компании и гудели до самого утра. Вот такой вот был Новый год», — поделился телеведущий.