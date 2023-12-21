Стали известны последние планы «Пухляша» Красилова

Танцор и шоумен Дмитрий Красилов, известный по роли «Пухляша» в клипе Uno группы Little big, незадолго до смерти поделился своими планами на встречу Нового года. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Артист пообщался с журналистами на премьере фильма «Елки 10» и рассказал, что пока не знает, как будет встречать Новый год, но обязательно незадолго до праздника увидится с мамой.

«Пока точно не знаю. Возможно, с друзьями, возможно — на работе. Как обычно, решу в последнюю неделю. Но 28 декабря ко мне должна приехать мама, и я обещал провести с ней время», — поделился он.