Ивлеева устроила голую вечеринку с Киркоровым и Собчак. Ее обвиняют в пропаганде ЛГБТ, а Соловьев называет звезд мразями

Ивлеева устроила голую вечеринку с Киркоровым и Собчак. Ее обвиняют в пропаганде ЛГБТ, а Соловьев называет звезд мразями
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Недовольные голой вечеринкой блогерши Анастасии Ивлеевой обратились в прокуратуру с просьбой проверить мероприятие, в котором участвовали звезды. В вечеринке усмотрели пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

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Вечеринку Ивлеевой проверят на пропаганду ЛГБТ из-за поцелуя двух мужчин и изображения голых женщин на потолке

Пожаловавшихся на вечеринку возмутили четыре спорных момента. Первый — поцелуй двух мужчин на танцполе, снимавшийся ими на видео. Кроме того, им не понравилось, что один из гостей на камеру лизал носок, который прикрывал половой орган другого парня, а потом сдернул его.

Вдобавок деятели возмутились проекцией на потолке голых именитых женщин, которые лежат рядом друг с другом, в том числе на кадре были изображены сама Ивлеева и певица Лолита Милявская.

К тому же всем желающим предлагали сфотографироваться с виртуальной полуголой Ивлеевой (в зале разместили ее проекцию с одеялом и подушкой). По словам заявителей, подобные кадры в том числе делали женщины, пришедшие в клуб в откровенных нарядах.

Знаменитости пришли на вечеринку в оголяющих тело костюмах

Ивлеева организовала вечеринку Almost naked («Почти голый») в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. На ней собрались многие звезды российского шоу-бизнеса и коллеги блогерши, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Джиган и Оксана Самойлова, а также Гоша Карцев, Саша Сулим, Алена Водонаева, Вика Салават, Карина Нигай, Глюкоза, Мария Миногарова и другие. На сцене выступала певица Анна Асти.

Точный дресс-код мероприятия неизвестен, однако все гости пришли на праздник в оголяющих тело нарядах. Певица Лолита Милявская примерила облегающий комбинезон белого цвета, надетый поверх кружевного нижнего белья, а Филипп Киркоров предпочел костюм-сетку в стразах. В то же время Ксения Собчак и Дима Билан вышли в свет в прозрачных образах — журналистку заметили без бюстгальтера в платье бренда Sorelle, а исполнитель надел демонстрирующий торс лонгслив.

В свою очередь, Ивлеева вслед за приглашенными появилась на вечеринке в прозрачном мини-платье черного цвета. При этом журналистов привлекла другая деталь ее наряда — крупное колье с бриллиантами за 23 миллиона рублей, которое она надела на ягодицы.

Однако главный фурор на вечере произвел рэпер VACIO (настоящее имя — Николай Васильев), который слишком буквально понял тему вечеринки. Музыкант пришел в клуб голым, прикрыв интимные места белым носком люксового бренда Balenciaga. На спине исполнителя также маркером было написано название его альбома — «Уроды боятся красоты».

Владимир Соловьев возмутился вечеринкой Ивлеевой

Вслед за общественниками вечеринку блогерши Украине недопустимо. В своей публикации ведущий назвал организатора и гостей праздника «тварями, мразями и скотами, которым плевать, что происходит».

Насколько вы должны быть морально глухими? Вот сейчас мальчишки на фронте воюют. Насколько вы должны вообще ничего не понимать про страну, про [президента России Владимира] Путина? Верховный главнокомандующий поднимает бокал за нашу Победу, а вы сволочи — вы за кого? Вы даже себе представить не можете, как вас народ ненавидит и презирает Владимир Соловьев журналист

Аналогичную позицию Анна Ревякина. «То ли Содом, то ли Гоморра. То ли оба города сразу. Я просто не могу поверить, что это все реально происходит. Происходит именно сейчас, именно в это время! (...) У меня просто нет слов», — написала она.

Концепцию вечеринки Ивлеевой не оценили и некоторые ее поклонники, о чем они написали в многочисленных комментариях под фотографиями с мероприятия на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Почему-то стыдно за нашу страну, глядя на эти фото», «Настю пора привлекать за пропаганду ЛГБТ!», «Пока наши ребята на фронте, они веселятся. Зажрались вкрай», «Бог покинул эти души», «Мир сошел с ума», «Объясните, что с ними? Идет война!», «Какой треш. Начало конца», «Бал Сатаны!», «Куда катится это мир?», «Мы живем в разных странах», — массово возмущались фанаты.

Недовольные также принялись Екатерине Мизулиной. «Публикую ваши сообщения, которые сегодня идут нон-стоп», — написала общественный деятель, прикрепив несколько скриншотов с сообщениями возмущенных пользователей сети.

Анастасия Ивлеева ответила на хейт в свой адрес из-за голой вечеринки

Ивлеева, в свою очередь, поблагодарила команду за работу и объявила о проведении второго дня вечеринки, не раскрыв при этом подробности предстоящего торжества. Среди прочего она ответила на критику публики, которая не оценила концепцию прошедшего мероприятия.

Каждый раз после моих вечеринок пишут в комментариях, что это бесовщина, разврат, хотя люди просто пришли красивые в полуобнаженных нарядах. Зато мы смотрим на Запад, на выходы красивых, стройных моделей и говорим: «Блин! Они такие красивые, классные!» Выходят наши красивые, подтянутые артисты, и все такие: «Как так можно?! Эстрада опустилась» Анастасия Ивлеева

По словам Ивлеевой, ее забавляют подобного рода комментарии. «Боже, я так это люблю. Я не хочу, чтобы в этой стране и вообще в мире было полное принятие друг друга. Тогда станет так скучно. Мы же просто загнемся от посредственности. Надеюсь, это не закончится никогда! Так что больше комментариев, больше негодования!» — заключила организатор скандальной вечеринки.

Шоу-бизнес
Анна Асти
Карина Нигай
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Анна Ревякина
Анастасия Ивлеева
Оксана Самойлова
Николай Васильев
Лолита Милявская
Мария Миногарова
Дима Билан
Владимир Соловьев
Алена Водонаева
Ксения Собчак
Филипп Киркоров
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