Налоговая выставила счет Михаилу Ефремову

ФНС выставила счет Ефремову за квартиру, полученную в наследство
Федеральная налоговая служба (ФНС) выставила счет артисту Михаилу Ефремову, который продолжает отбывать наказание в колонии за смертельное ДТП. Как сообщает Telegram-канал Shot, актер должен заплатить более 195 тысяч рублей за вступление в наследство.
Напомним, что во время нахождения в колонии Ефремов получил права на пятикомнатную квартиру умершего дяди-концертмейстера Александра Покровского на Тверской улице. Ее стоимость оценивается в 50 млн рублей.
Кроме того, Ефремов пытается забрать еще одну квартиру Покровского у семьи, которая в последние годы ухаживала за мужчиной. Они рассчитывали получить ее в собственность, о чем «на словах» договорились с актером. После смерти дяди Ефремов нарушил якобы данное обещание и заявил свои права на трехкомнатное жилье на Олимпийском проспекте. Фактически он является единственныv наследником — нотариально заверенного завещания умерший не оставил.
Сейчас Ефремов отбывает наказание за cмертельное ДТП, которое он устроил в центре Москвы 8 июня 2020 года. Суд приговорил актера к 8 годам лишения свободы, но впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет. Жена актера Софья Кругликова заявляла, что артист может выйти по условно-досрочному освобождению (УДО) уже весной 2024 года.