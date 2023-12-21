Налоговая выставила счет Михаилу Ефремову

Федеральная налоговая служба (ФНС) выставила счет артисту Михаилу Ефремову, который продолжает отбывать наказание в колонии за смертельное ДТП. Как сообщает Telegram-канал Shot, актер должен заплатить более 195 тысяч рублей за вступление в наследство.

Напомним, что во время нахождения в колонии Ефремов получил права на пятикомнатную квартиру умершего дяди-концертмейстера Александра Покровского на Тверской улице. Ее стоимость оценивается в 50 млн рублей.

Кроме того, Ефремов пытается забрать еще одну квартиру Покровского у семьи, которая в последние годы ухаживала за мужчиной. Они рассчитывали получить ее в собственность, о чем «на словах» договорились с актером. После смерти дяди Ефремов нарушил якобы данное обещание и заявил свои права на трехкомнатное жилье на Олимпийском проспекте. Фактически он является единственныv наследником — нотариально заверенного завещания умерший не оставил.