Заключительные выпуски шоу "Фантастика" посвятят памяти Дмитрия Красилова

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Заключительные выпуски второго сезона шоу "Фантастика" на Первом канале посвятят памяти актера и танцора Дмитрия Красилова, который входил в жюри передачи. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала со ссылкой на главного продюсера развлекательного и музыкального вещания Первого канала Юрия Аксюту.

"Дима был душой проекта, неравнодушным, максимально включенным в съемочный процесс. Неподражаемым в жюри и на сцене, куда без конца выскакивал, чтобы показать участникам новые танцевальные движения. Праздничная атмосфера "Фантастики" - во многом его заслуга. У нас осталось два отснятых, но еще не показанных выпуска шоу - Дуэты и Финал. Мы посвящаем их памяти Димы", - сказал Аксюта.

Ближайший выпуск "Дуэты" выйдет на Первом канале 22 декабря. В заключительном выпуске 29 декабря зрители узнают имя победителя всего сезона.

29-летний Красилов был найден мертвым в квартире в Москве 18 декабря. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, предварительно, смерть наступила в результате сердечной недостаточности, накануне танцор жаловался на плохое самочувствие. Артист получил известность после съемок в различных комедийных YouTube-шоу и в клипе Little Big на песню Uno, с которой группа должна была отправиться на "Евровидение" в 2020 году.