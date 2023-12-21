Катя Лель высказалась о мировой популярности трека «Мой мармеладный»

Артиста признается, она счастлива, что песня пришлась по душе тысячам людей по всему миру. Трек стал третьим по популярности в топ-50 виральных треков Spotify.

По мнению Лель, это все замысел выше. Она не ожидала, что у песни будет вторая волна популярности. Новость о том, что «Мой мармеладный» возглавил мировые тренды Лель рассказал ее ребенок.

«Мол, каждый второй пост в соцсети — моя песня, то подумала: «Это прикол? Как такое вообще возможно?». Я не нашла иного объяснения, кроме: есть замысел, где через наше сознание прогружают много энергии», - рассказала Лель в интервью на канале RU.TV.

Также она отметили, что песня на русском языке смогла возглавить мировые чарты. «Мой мармеладный» стала символом тренда slavic girl. Девушки надевают шапки-боярки и шубы, чтобы быть похожими на славянок.

Также артистка рассказала, теперь американцы хотят знать, что такое «джага-джага». Катя Лель поблагодарила все причастных к созданию песни.

По словам Лель, еще во время создания песни она знала, что у той будет мировая известность. Вселенная хоть и спустя 20 лет отреагировала на запрос артистки.