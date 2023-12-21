Андрей Малахов и Дмитрий Борисов помирились после скандала

На ковровой дорожке кинотеатра 51-летний Андрей Малахов и 38-летний Дмитрий Борисов радостно улыбались и позировали вместе. Об этом пишет "КП".

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Как предполагают авторы материала, спустя шесть лет после неприятного инцидента на Первом канале коллегам все-таки удалось восстановить хорошие отношения.

В 2017 году, когда Андрей, ведущий программы "Пусть говорят" решил сменить свой канал с Первого на "Россию 1", по словам Малахова, он сам предложил Дмитрия Борисова на свое место. Опытный ведущий был уверен, что его молодой коллега справится с этой задачей. Но потом случайно узнал, что программы "Пусть говорят" с участием Борисова в качестве ведущего уже начали записываться, хотя Малахов еще не окончательно ушел с программы.

Тогда Малахов непосредственно спросил у своего молодого коллеги, верно ли, что съемки уже идут.

"Он мне написал: "Да, все в этом мире подобно крыльям бабочки". Весьма загадочно. Я понял, что это было какое-то глупое заявление", - впоследствии в одном интервью вспоминал Андрей Малахов.

В результате ведущие, которые когда-то были друзьями, перестали не только общаться, но даже посещать один и тот же фитнес-клуб. Спустя годы друзья решили забыть о прошлых недопониманиях. Андрей Малахов ведет несколько программ на "России 1", таких как "Малахов", "Привет, Андрей!" и "Песни от всей души". Шоу "Пусть говорят" на Первом канале было закрыто в этом году. В настоящее время Борисов ведет новую программу под названием "Эксклюзив".