В России появился негласный стоп-лист нежелательных исполнителей

Российские радиостанции создали негласный стоп-лист нежелательных исполнителей, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на источник.

По данным газеты, в список вошли такие певцы и музыканты, как Алишер Моргенштерн* (признан в РФ иностранным агентом), Борис Гребенщиков* (признан в РФ иностранным агентом), Земфира* (признана в РФ иностранным агентом), Макс Барских и группа «Би-2».

Журналисты отметили, что перечень будет задействован в 2024 году. Радиостанции уберут из плейлистов всех иноагентов, а также часть релокантов, которые резко высказывались против России.