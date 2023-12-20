Названы дата и место похорон танцора Дмитрия Красилова
Похороны танцора и шоумена Дмитрия Красилова, известного по роли Пухляша в клипе Uno группы Little big, состоятся в его родном городе Заринске в субботу, 23 декабря. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на местные СМИ.
По данным газеты, прощание с Красиловым состоится в городской церкви в 13:00.
Родные и близкие артиста пока не подтвердили эти данные.
Ранее сообщалось, что наследство Красилова предположительно достанется его матери и сестре, проживающим в Заринске. Других прямых наследников он не оставил.
По данным экспертов, недвижимость артиста в Москве оценивается в 25 млн рублей. Кроме того, на его счетах в банках остались значительные средства.
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