Названы дата и место похорон танцора Дмитрия Красилова

Похороны танцора и шоумена Дмитрия Красилова, известного по роли Пухляша в клипе Uno группы Little big, состоятся в его родном городе Заринске в субботу, 23 декабря. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на местные СМИ.

По данным газеты, прощание с Красиловым состоится в городской церкви в 13:00.

Родные и близкие артиста пока не подтвердили эти данные.

Ранее сообщалось, что наследство Красилова предположительно достанется его матери и сестре, проживающим в Заринске. Других прямых наследников он не оставил.