Певец Лепс поддержал SHAMAN после отказа Агутина выходить с ним на сцену

Певец Григорий Лепс в интервью "Царьграду" возмутился поступком "испуганных патриотов", которые проигнорировали SHAMAN на "Песне года". "Это позор года! SHAMAN - классный молодой парень, профессионал своего дела. А эти что? Они хоть раз выступили перед российскими солдатами? Съездили на передовую? Нет! Так пусть тогда помалкивают насчет патриотизма", - высказался Лепс. По данным канала, во время съемок новогоднего шоу "Песня года" ради финальной композиции на сцену вышли многие артисты, в том числе Александр Ревва, Филипп Киркоров, Валерия и Полина Гагарина. Как пишет "Царьград", музыканты игнорировали SHAMAN и старались не пересекаться с ним взглядом. По информации СМИ, Леонид Агутин и вовсе отказался выступать вместе с коллегой, так как считает, что петь с SHAMAN - "это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой".