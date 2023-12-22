«Седая ночь» взрывает чарты и пророчество Пухляша: самые обсуждаемые новости недели

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина осталась без квартиры в Финляндии, хит вокалиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова разорвал чарты западных стримингов, а танцор Дмитрий Красилов за месяц до своей смерти исполнил пророческую песню. Все это наиболее обсуждаемые новости в соцсетях и СМИ. Подробности — в нашем обзоре.

Почему «Седая ночь» стала популярной на Западе

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Как сообщает Telegram-канал Mash, в течение последнего месяца сингл Шатунова на западных стриминговых платформах послушали свыше 3 млн раз, а пользователи записали под него десятки видео с танцами. Россия не отстает — здесь также фиксируется рост популярности песен вокалиста «Ласкового мая».

Друг покойного певца, художник Константин Мирошник объяснил вернувшуюся популярность «Седой ночи» искренностью и простотой. В беседе с порталом «Абзац» он также отметил запоминающуюся мелодию, которая легко западет в душу даже иностранцам, которые не знают русский язык.

В пример он привел одного из участников группы Bad Boys Blue, Кевина Маккоя. Он отметил, что века пройдут, песни забудутся, а «Седая ночь» — останется.

«Я послушал внимательно, подумал и согласился. Сейчас многие артисты пишут музыку с мелизмами, хотят удивлять публику. А удивлять не надо. Залог успеха — в простой дворовой искренности», — заявил Мирошник.

Отметим, что еще одним фактором популярности песни является сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Скандальная лента неоднократно отсылает к уже ставшей классике — звучит она как в оригинальной версии, так и в исполнении главных героев. Композицию Шатунов написал вместе с Сергеем Кузнецовым в 1988 году. Она быстро стала суперхитом и солиста просили исполнить ее на бис почти на каждом концерте. Невероятную популярность «Седой ночи» и отразили авторы сериала.

Пророчество Пухляша и последний выход на публику

Смерть Дмитрия Красилова, который стал известен после танца в клипе Little Big на песню Uno, стала неожиданностью для всех. 29-летний шоумен умер 18 декабря — его тело обнаружили без признаков жизни в квартире артиста. Криминальную версию исключили почти сразу — по предварительной информации, у артиста не выдержало сердце.

После смерти фанаты обратили внимание на последнюю композицию Красилова — «Астролог». Многие сразу сочли ее пророческой и указывающей на причину смерти Пухляша, о чем писал «Пятый канал».

«Тебе сказал твой астролог, что в твоем сердце осколок. Все истины в вине ревели. Танцуешь на Венере», — говорится в песне.

Также просматриваемым стало видео с последним выходом в свет. На кадрах, которые опубликовал MK.RU, Красилов станцевал на сцене с телеведущей Эвелиной Бледанс. Кадры были сняты пять дней назад на закрытой вечеринке.

Красилов не страдал от нехватки работы, однако в интервью нередко говорил, что его задача — зарабатывать еще больше. Например, в интервью News.ru он говорил, что мечтает до Нового года заработать «сто миллионов тысяч рублей». Говоря о личной жизни, он отмечал, что сердце его свободно, хотя сам он скорее «женат на работе».

Два года назад танцор приобрел двухкомнатную квартиру на собственные деньги. Кроме того, он подарил матери китайский внедорожник Haval F7x. С матерью у Красилова были доверительные отношения — он праздновал с ней день рождения на Мальдивах. Теперь недвижимость перейдет ей, поскольку других наследников у Красилова не было, о чем также писал News.ru.

Федосеева-Шукшина лишилась заграничной недвижимости

85-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина лишилась квартиры в Финляндии. Она должна забрать имущество из нее до 28 февраля 2024 года, о чем сообщала ее дочь Ольга Шукина в беседе с News.ru. Причина — банкротство владеющей недвижимостью компании Asunto Oy Punkaharjun, из-за чего артистка утратила право на проживание и сдачу в аренду своих апартаментов.

Федоссеву-Шукшину предупредили, что если она не сможет забрать вещи, то их утилизируют, принудительно освободив имущество. Кроме того, пожилую актрису просят оплатить образовавшуюся задолженность по коммуналке — сделать это невозможно из-за отключения SWIFT в России. Здание из-за ссоры членов управляющей компании и вовсе отключили от света, воды и отопления.