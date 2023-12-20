Певец Анатолий Цой потерял сознание во время съемок клипа

Победитель шоу «Маска» первого сезона Анатолий Цой, который выступает под псевдонимом TSOY, упал в обморок во время съемок своего клипа на песню «Торнадо». Об этом сообщает kp.ru.

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Во время записи танцевальных сцен состояние артиста ухудшилось, однако, на съемочной площадке изначально подумали, что это часть сценария. Директор Цоя сообщил, что после очередной записи дубля певец продолжал лежать на полу и не реагировал на команды режиссера. Сам певец признался, что правда почувствовал себя нехорошо и на несколько минут потерял сознание.

В издании предположили, что артиста могли измотать предновогодние корпоративы, теперь он будет проходить медицинские обследования и восстанавливаться.