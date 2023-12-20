Названа предварительная причина смерти «Пухляша из клипа Little Big»

«По предварительным данным экспертов, смерть Красилова наступила из-за эндокринопатии — болезни, спровоцированной нарушением работы эндокринных желез», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что в крови у актера был обнаружен алкоголь. По данным канала, эксперты также взяли у актера анализы на наркотики, они будут готовы через месяц. Ura.Ru