Названа предварительная причина смерти «Пухляша из клипа Little Big»

Названа предварительная причина смерти танцора и актера Дмитрия Красилова, известного как «Пухляш из клипа Little Big». Lenta.ru
«По предварительным данным экспертов, смерть Красилова наступила из-за эндокринопатии — болезни, спровоцированной нарушением работы эндокринных желез», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что в крови у актера был обнаружен алкоголь. По данным канала, эксперты также взяли у актера анализы на наркотики, они будут готовы через месяц. Ura.Ru
20 ноября стало известно, кому перейдет многомиллионное наследство танцора Дмитрия Красилова. В последние годы артист обрел большую востребованность: снимался в сериалах, телешоу «Фантастика» на Первом канале, рекламе и интернет-проектах. Вечерняя Москва