Анатолий Белый* прервал молчание после получения статуса иноагента

Российский актер Анатолий Белый* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в своем блоге в Instsgram (деятельность в РФ запрещена) впервые высказался по поводу своего статуса иностранного агента. Артист заявил, что оказался в хорошей компании с другими знаменитостями и попрощался с родиной.

Белый отметил, что его пригвоздили к позорному столбу, однако он не чувствует себя опозоренным. Вместе с тем артист признался, что испытывает целую гамму чувств, в том числе ужасную горечь. Актер добавил, что сейчас не находит себе ни покоя, ни утешения.

Министерство юстиции РФ внесло Белого (настоящая фамилия — Вайсман) в реестр иностранных агентов 15 декабря. В сообщении ведомства указывалось, что Белый выступал против проведения спецоперации на Украине и распространял недостоверные сведения о решениях российских властей. Помимо этого, уточнило ведомство, актер организовывал и участвовал в сборах средств для поддержки ВСУ.