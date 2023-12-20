«Нормальные люди должны получать награды»: Никоненко раскритиковал награждение Орбакайте
Актер и режиссер Сергей Никоненко выступил с резкой критикой того, что певица Кристина Орбакайте была награждена на ежегодной премии одного из телеканалов в Москве. Его слова приводит «Московский комсомолец».
По мнению Никоненко, то, что уехавшая из России Орбакайте получила награду — «очень плохо».
«Уехали, и пускай там живут на здоровье, долго и счастливо. Россия и без них обойдется. Премии должны получать люди, которые живут и работают здесь, в России. Которые отчисляют средства для наших военных, ездят в зону СВО, выступают на передовой. Нормальные люди, патриоты, должны получать награды, а не эти!» — заявил он.
Кристина Орбакайте живет сейчас в США. Россию после начала спецоперации покинула и мать певицы Алла Пугачева. Она переехала в Израиль вместе со своим мужем, юмористом Максимом Галкиным*, который выступил с публичным осуждением спецоперации на Украине. Осенью 2022 года Галкин* был включен в реестр физлиц-иноагентов.
*внесен Минюстом России в реестр иноагентов.