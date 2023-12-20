Никоненко раскритиковал награждение Орбакайте

«Уехали, и пускай там живут на здоровье, долго и счастливо. Россия и без них обойдется. Премии должны получать люди, которые живут и работают здесь, в России. Которые отчисляют средства для наших военных, ездят в зону СВО, выступают на передовой. Нормальные люди, патриоты, должны получать награды, а не эти!» — заявил он.