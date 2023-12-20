Телеведущий Дружко подстраивал под себя текст на шоу "Необъяснимо, но факт"

Актер и телеведущий Сергей Дружко признался в шоу "ИЗОЛЕНТА live", что фразы из "Необъяснимо, но факт", которые он произносил в передаче с непроницаемым лицом, не были изначальной "фишкой" проекта. Дружко рассказал, что старался изменять и подстраивать под себя текст на съемках "Необъяснимо, но факт". Артист отметил, что из-за "конвейерности" проекта многое "строчилось одной рукой", поэтому вводились правки прямо на площадке. "Какие-то вещи просто я их не поправлял, я их оставлял. Но я же как артист должен их на себя надеть, оживить. И я понимал, что, наверное, нужно сделать это так. Оно получалось и потом вошло в народ, потому что сделал я это блестяще", - пояснил артист. Дружко отметил, что в передаче была как импровизация, так и подготовленный текст – подводка и итог. Однако чаще приходилось импровизировать в моменты проведения различных экспериментов и встреч с героями программы. В марте Дружко рассказал, что в начале 90-х отправился на заработки в Англии. Он отметил, что за рубежом было неплохо, однако он не смог бы там жить на постоянной основе. По словам артиста, ему неинтересно жить в другой стране.