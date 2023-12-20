Ведущий культового российского шоу раскрыл происхождение мемов о нем

Российский актер и бывший ведущий культовой программы «Необъяснимо, но факт» на канале ТНТ Сергей Дружко раскрыл происхождение фраз из передачи, которые впоследствии стали мемами. На эту тему он высказался в интервью проекту «Культурный шок». Ролик доступен на Rutube.

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Дружко заявил, что популярные в интернете фразы из «Необъяснимо, но факт», которые он произносил в передаче с непроницаемым лицом, не были изначальной фишкой проекта.

Он пояснил, что над созданием программы работало много человек, каждый из которых отвечал за свою задачу, в том числе за написание сценариев и подводок. Ведущий на площадке иногда изменял и подстраивал под себя текст. Однако зачастую сценарии приходилось писать очень быстро, потому что выпуски шоу должны были выходить каждую неделю.

«"Там поправите, на площадке поправите". И какие-то вещи просто я не поправлял, я их оставлял. Но я же их как артист должен на себя надеть, оживить это. (...) Оно получалось и потом просто вошло в народ, потому что сделал я это блестяще», — заключил он.

Ранее Дружко назвал причину закрытия «Необъяснимо, но факт». По его словам, проект прекратил существование из-за финансовых проблем.