Раскрыт негласный стоп-лист артистов российского радио

После Нового года из репертуара российских радиостанций исчезнут песни рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и певицы Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов). Негласный стоп-лист артистов раскрыл Telegram -канал Mash.

Также в список попали украинский певец Макс Барских, группа «Би-2», рок-музыкант и основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и прочие. Отмечается, что нежелательными для прослушивания являются артисты-иноагенты, а также те, кто осудил проведение специальной военной операции на Украине (СВО) и покинул Россию.