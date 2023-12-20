В «Русской медиагруппе» прокомментировали черный список радиостанций

По данным Mash, с 2024 года россияне не смогут услышать в эфире треки Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Сотрудники нескольких не связанных между собой радиостанций рассказали каналу, что их руководители уже получили список с нежелательными артистами, теперь из плейлистов на 2024 год убирают всю запрещенку, а ранее каждая волна самостоятельно принимала решение, каких музыкантов ставить в ротацию, а каких — нет.