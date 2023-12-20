Ляйсан Утяшева рассказала о новогодних семейных традициях

Бывшая гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева призналась в беседе с teleprogramma.pro, что в ее семье есть новогодняя традиция лепить манты.

Утяшева рассказала, что уже на протяжении 12 лет готовит это блюдо с мужем, шоуменом Павлом Волей. Сейчас эту традицию подхватили их дети — Роберт и София.

«Начинка у нас такая: баранина, лук, картофель - режем сами, ни в коем случае не пропускаем через мясорубку. Готовим все своими руками и вкладываем туда свою душу, желаем всей семье здоровья, счастья! Кто-то лепит тесто, кто-то помогает с начинкой. К примеру, София любит маслом промазывать», — рассказала телеведущая.

Утяшева отметила, что она начинает праздновать Новый год в 12 часов дня. Члены семьи собираются вместе и дарят друг другу подарки. Дальше у них по расписанию послеобеденный сон, после которого они начинают готовятся ко встрече с Дедом Морозом.