ЮрКисс завершил карьеру

Певец Юрий Киселев, известный под псевдонимом ЮрКисс, сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о завершении музыкальной карьеры.

Киселев объяснил, что принял такое решение на фоне переосмыслений жизненных ценностей. Артист уточнил, что собирается выпустить первый и последний альбом перед своим окончательным уходом со сцены. Он поблагодарил поклонников, друзей и коллег за поддержку на протяжении всего творческого пути.

«У всякой историй, как самой хорошей, так и самой плохой рано или поздно наступает конец. Последнее время много думал о своей жизни и о творческом пути. В итоге я пришел к однозначному выводу: история ЮрКисс подошла к своему логическому концу», — заявил артист.

ЮрКисс начал музыкальную карьеру в 2012 году в возрасте 15 лет. Он дебютировал с песней «Звон». Артист впервые выступил на московской сцене в 2014 году. За свою карьеру он записал дуэты с артистами Люсей Чеботиной, ВладиМиром и Григорием Лепсом.