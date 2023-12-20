Бывшая участница «Уральских пельменей» вспомнила о самом необычном подарке

Актриса и юмористка Юлия Михалкова призналась в Telegram-канале «А теперь внимание!», что однажды подарила другу две тонны кирпичей.

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Михалкова объяснила, что ситуация произошла примерно 15 лет назад, когда ее приятель строил загородный дом. Артистка рассказала, что хотела вручить практичный подарок и от души.

«В общем, подарила ему две тонны кирпичей. Даже ленточкой перевязала. Вот вы смеетесь, а друг был счастлив. Для него это был действительно ценный подарок», — поделилась актриса.

Юлия Михалкова получила наибольшую известность после участия в шоу «Уральские пельмени». Она работала на проекте с 2009 по 2019 год. Причиной ухода стало желание актрисы заниматься собственными проектами и переезд в Москву.

В фильмографии Михалковой около десяти работ. Она снималась в проектах: «Это надо знать», «Везучий случай», «Реальные пацаны», «Серебро».

В 2020 году Михалкова выпустила книгу под названием «Не говори мужчинам «НЕТ!». В ней юмористка вспоминает друзей, наставников и возлюбленных.