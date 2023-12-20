Диана Арбенина возмутилась из-за ошибки в аэропорту
Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина обратила внимание на грамматическую ошибку на табличке в аэропорту Внуково, назвав ее «позорищем» и призвав компанию заменить баннер. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
Арбенина продемонстрировала подписчикам баннер в аэропорту, на котором одна из компаний «приносит извЕнения» за задержку открытия пункта обмена валюты, отметив, что такое отношение к русскому языку является просто позором.
«Прошу всех, кто прилетает во Внуково и любит русский язык, обратить внимание на это позорище», — написала артистка.
Она призвала компанию, установившую баннер, провести работу над ошибками.
«Снимаете свой громадный постер, который стоит перед выходом в город, и переписываете все набело. Возвращаете его обратно. И от имени прекрасного русского языка мы вас простим. В конце концов, может, вы просто опечатались», — заметила Диана Арбенина.
Ранее власти Республики Марий Эл приняли решение отменить концерт «Ночных снайперов», запланированный на 18 октября. Арбенина назвала это решение диверсией.