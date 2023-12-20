Поклонники танцора Дмитрия Красилова, также известного как «Пухляш», нашли в его последней песне «Астролог» пророческие строки. Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам фанатов, в стихах композиции есть слова о проблемах с сердцем.

«Тебе сказал твой астролог, что в твоем сердце осколок. Все истины в вине ревели. Танцуешь на Венере», — говорится в песне.

Напомним, что Красилову было 29 лет. Он родился в городе Заринск Алтайского края. Танцор стал известен после клипа Little Big на песню Uno. С ней коллектив собирался ехать на «Евровидение» в 2020 году, однако конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.