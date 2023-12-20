СМИ: Режиссер Митта полностью утратил трудоспособность

Режиссер Александр Митта полностью утратил трудоспособность. Он находится в лежачем положении и не может разговаривать.

По данным Shot, у артиста диагностирован инфаркт мозга, вызванный закупоркой сосудов. В таком состоянии у больного наблюдаются паралич и проблемы с речью, что может стать необратимым.

Режиссер 12 ноября был экстренно госпитализирован в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии. У Митты также обнаружили рак правой почки. До этого он перенес двустороннюю пневмонию.