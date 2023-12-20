СМИ: Режиссер Митта полностью утратил трудоспособность
Режиссер Александр Митта полностью утратил трудоспособность. Он находится в лежачем положении и не может разговаривать.
По данным Shot, у артиста диагностирован инфаркт мозга, вызванный закупоркой сосудов. В таком состоянии у больного наблюдаются паралич и проблемы с речью, что может стать необратимым.
Режиссер 12 ноября был экстренно госпитализирован в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии. У Митты также обнаружили рак правой почки. До этого он перенес двустороннюю пневмонию.
Митта — кинорежиссер, сценарист и актер, народный артист Российской Федерации. Работал над такими фильмами, как «Гори, гори, моя звезда» (1969), «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976), «Экипаж» (1979) и другими.