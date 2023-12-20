Стало известно о последних планах «Пухляша» из Little Big

«Я очень хорошо помню тот Новый год. Это было с 2019 на 2020 год. Тогда я загадал желание, чтобы моя жизнь повернулась на 360 градусов, и так оно и случилось! Наступил 2020 год, и все поменялось кардинально, в лучшую сторону», — поделился Красилов.