Незадолго до трагического финала танцор Красилов планировал встречу Нового года

Танцор Дмитрий «Пухляш» Красилов (1994-2023) незадолго до своего трагического финала планировал встречу Нового 2024 года. Об этом сообщает издание kp.ru.

Стало известно о последних планах «Пухляша» из Little Big
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На премьере комедии «Елки 10» танцор вспоминал свой лучший Новый год.

«Я очень хорошо помню тот Новый год. Это было с 2019 на 2020 год. Тогда я загадал желание, чтобы моя жизнь повернулась на 360 градусов, и так оно и случилось! Наступил 2020 год, и все поменялось кардинально, в лучшую сторону», — поделился Красилов.

Весной 2020 года Красилов снялся в клипе группы Little Big «Uno», который набрал 72 миллиона просмотров на YouTube, и стал звездой.

Красилов планировал, что в новогодние праздники уделит время маме, и не знал, с кем будет встречать Новый год.

«Как обычно, решу в последнюю неделю. Но 28 декабря ко мне должна приехать мама, и я обещал провести с ней время», — уточнял танцор в беседе с журналистами 7 декабря 2023 года.

Шоумена Дмитрия «Пухляша» Красилова не стало в возрасте 29 лет. Его нашли 18 декабря в собственной квартире в Москве.

В своей последней песне артист признался, что в его сердце осколок.

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