«Уехали, пускай там живут»: награждение Орбакайте вывело из себя известного актера

`акануне Кристина Орбакайте получила премию модного телеканала. Количество статуэток у вернувшейся недавно в Россию артистки растет день ото дня. При этом звезда никак не реагирует на просьбы общественности выразить свою позицию. Так, глава по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин недавно призвал дочь Аллы Пугачевой озвучить свое мнение касательно СВО, но ответ так и не получил. Между тем, актер Сергей Никоненко считает, что вручать награды нужно тем артистам, которые являются настоящими патриотами. «Очень плохо, что она получила награды! Уехали, и пускай там живут на здоровье, долго и счастливо. Россия и без них обойдется. Премии должны получать люди, которые живут и работают здесь, в России. Которые отчисляют средства для наших военных, ездят в зону СВО, выступают на передовой. Нормальные люди, патриоты, должны получать награды, а не эти!» — цитирует Никоненко «МК».