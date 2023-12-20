Брат актрисы Юлии Захаровой: она расстроилась, что не снимется в "Букиных"

Брат актрисы Юлии Захаровой, известной по роли Лены Полено в сериале "Счастливы вместе", Антон Тульский предположил, что артистку не пригласили в продолжение шоу из-за измененной концепции "Букиных". Его слова передает "СтарХит". "А то, что расстроилась, - конечно, обидно, так как это и финансовый проект. Строитель расстраивается, что ему не дают новый контракт, а артист - новую роль", - подчеркнул родственник. Тульский добавил, что семья Захаровой не обращает внимания на сплетни вокруг актрисы. "Вы должны понимать, что Юлии всегда завидовали подобные "коллеги". Она талант от природы - была одной из лучших на курсе Гончарова в ГИТИСЕ, и ее первой утвердили в проект сериала", - отметил брат Захаровой. 18 декабря на телеканале ТНТ вышло продолжение завершившегося десять лет назад российского сериала "Счастливы вместе" под новым названием "Букины". Основной актерский состав картины не изменился, главные роли исполнили Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. При этом в съемках продолжения сериала не приняли участия актеры, игравшие соседей Букиных: Юлия Захарова и Павел Савинков.