Врачи нашли опухоль мозга у лидера рок-группы «Черный квадрат»
Медики обнаружили опухоль мозга у рок-музыканта Игоря Соколова, основателя рок-группы «Черный квадрат». Об этом пишет «Московский комсомолец».
По данным газеты, исполнитель в настоящее время находится в коме, его нельзя перевозить и оперировать.
Анастасия Соколова, жена музыканта, отметила, что врачи проводят терапию, а родные ухаживают за ним, включают ему музыку.
Напомним, что Игорь Соколов в 1989 году запустил музыкальный проект в память о певце Викторе Цое и группе «Кино» под названием «Черный квадрат».
В первые несколько лет участники проекта написали значительное количество музыкального материала, позднее вошедшего в альбомы «Параллели» и «Гулять при Луне». В 2010 году «Черный квадрат» начал выступать с трибьют-программой группы «Кино».
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