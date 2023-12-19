Врачи нашли опухоль мозга у лидера рок-группы «Черный квадрат»

Медики обнаружили опухоль мозга у рок-музыканта Игоря Соколова, основателя рок-группы «Черный квадрат». Об этом пишет «Московский комсомолец».

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По данным газеты, исполнитель в настоящее время находится в коме, его нельзя перевозить и оперировать.

Анастасия Соколова, жена музыканта, отметила, что врачи проводят терапию, а родные ухаживают за ним, включают ему музыку.

Напомним, что Игорь Соколов в 1989 году запустил музыкальный проект в память о певце Викторе Цое и группе «Кино» под названием «Черный квадрат».