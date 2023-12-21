Равшана Куркова впервые показала лицо 9-месячной дочери

Фотографии старшего сына актриса показала через два года после его рождения. А вот дочь, которая родилась в марте этого года, Равшана Куркова почему-то не стала скрывать так старательно. Сегодня звезда показала целую серию снимков с 9-месячной малышкой — и не просто лайфстайл, а кадры со съемок сериала. Самира, как оказалось, недавно дебютировала с мамой в картине «Последняя инстанция». А вообще, пишет Равшана в инстаграме*, это уже вторые съемки ее наследницы: первые были в сериале «Контакт»: актриса снималась, будучи беременной.