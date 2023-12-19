Александр Ревва раскрыл секрет уверенности в себе, но Павел Воля не оценил

«Утром просыпаетесь, чистите зубы и прямо в зеркало говорите: «А ты хорош!», «Ты молодец!», «Ты крутой!». По пять-шесть комплиментов. Вы не представляете, что будет через месяц», — заявил Ревва.

Ляйсан Утяшева замужем за Павлом Волей с 2012 года, артист сделал предложение спортсменке, когда она варила на кухне борщ. Телеведущая рассказывала, что в тот момент чистила картофель и не ожидала увидеть возлюбленного с кольцом. У супругов двое детей: 9-летний сын Роберт и 7-летняя дочь София. Однажды телеведущая призналась, что могла бы иметь больше детей от комика, если бы тот был более решительным.