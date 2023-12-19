Популярная юмористка словами «бухали как не в себя» описала старую работу

Популярная российская юмористка, звезда шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Варвара Щербакова заявила, что употребляла много алкоголя, когда работала с детьми. Об этом она рассказала в проекте «Женский форум», выпуск вышел во «ВКонтакте».

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«Я просто всю дорогу работала с детьми, в детских центрах, лагерях, вот это все». — вспомнила Щербакова.

При этом она описала старую работу словами «мы там бухали как не в себя вообще».

Юмористка также рассказала, что во время ее работы в детском лагере другая вожатая однажды забрала у 12-летних девочек коробку вина.

«Если вам нет 18 лет, нельзя употреблять алкоголь и курить сигареты, и вообще ничего нельзя», — добавила звезда «Женского стендапа».