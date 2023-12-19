В Москве умер стилист Бузовой и Чеховой

Известный звездный стилист Роман Смирнов, работавший над образами Ольги Бузовой и Анфисы Чеховой, скончался в Москве на 46-м году жизни. Об этом пишет «Пятый канал».

В Москве умер стилист Бузовой и Чеховой
© РИА Новости

Певица Анастасия Крайнова заявила, что известие о смерти Романа стало для нее сильным ударом. Она отметила, что имиджмейкер был «честным человеком с очень чистым сердцем».

По ее словам, после того, как Смирнов перестал выходить на связь, она вместе с друзьями начала его активные поиски. Тело стилиста удалось обнаружить в одном из столичных моргов.

«Нашли в одном из моргов в Москве. У него просто не выдержало сердце и остановилось», — пояснила исполнительница.

По данным издания, тело мастера было обнаружено под окнами дома его знакомой. Стилист приезжал к ней с тем, чтобы рассказать о проблемах в личной жизни, неразделенной любви.

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Роман Смирнов родился в 1978 году в Ярославле. В 2006 году занял третье место в чемпионате по парикмахерскому искусству на Кубке России в Санкт-Петербурге. В 2008-м стал лауреатом Международных олимпийских соревнований по парикмахерскому искусству.

В 2010 году стал чемпионом мира по парикмахерскому искусству. Был личным стилистом Анфисы Чеховой, Екатерины Гусевой и Анны Семенович, стилистом и визажистом конкурса «Мисс Россия», Российской недели моды, а также многих телевизионных проектов.

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