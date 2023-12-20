Звезда Сomedy Woman высказалась о перспективе возвращения шоу в эфир

«Тебе 25 лет, и ты показываешь свой талант, а тебе через 15 лет или через 10 лет говорят: "Делай то же самое". Ну ты же не будешь делать то же самое. Это даже неприкольно. Тебе не интересно, не хочется, ты не кайфуешь от этого», — объяснила она.