Нетребко сообщила о ночной смене имиджа

Оперная певица Анна Нетребко неожиданно сменила имидж и показала результат фанатам. Соответствующие снимки опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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52-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором показала новую стрижку и прямую рваную челку. По словам исполнительницы, ночью она решила самостоятельно укоротить волосы.

«Ну привет, Джоан Джетт! Клевые идеи всегда рождаются ночью», — подписала Нетребко публикацию.

Подписчики оценили преображение Нетребко в многочисленных комментариях. «Королева», «Вам идет», «Класс», «Красивая!» — высказывались поклонники. С их мнением согласился и историк моды Александр Васильев. «Невероятная Анна!» — подчеркнул он.