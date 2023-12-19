Боня попыталась опровергнуть смерть Майкла Джексона

Модель и телеведущая Виктория Боня рассказала о том, что ее мама уверена, что певец Майкл Джексон жив, так как лично видела его на пляже в Монако. Об этом она заявила в ходе Rutube-шоу «Злые языки», фрагмент которого публикует Telegram-канал «Неопра, блин!».

По словам Бони, ее мама видела умершего поп-короля не менее пяти раз.

«Моя мама лично видела Джексона в Монако после его смерти, и не один раз!» — заметила она.

Видя недоверие ведущей Алены Водонаевой, Виктория Боня решила позвонить маме и попросила рассказать ее о встрече с певцом.

Галина Ивановна ответила на звонок и заявила, что уверена в том, что это был именно Майкл Джексон, и его везли в инвалидной коляске.

«Я видела его пять раз, перед отъездом видела его уже с охраной», — сообщила мама Бони.