Бледанс рассказала о последних съемках с «Пухляшом из клипа Little Big»

Фильм «Как я встретил ее маму» режиссера Егора Сальникова стал последним, в котором участвовал танцор, актер и участник шоу «Танцы» на ТНТ Дмитрий Красилов, ставший известным после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno. Об этом телеканалу Эвелина Бледанс.

«У Димы всегда был позитивный настрой. Он был нереально позитивный» — сказала Бледанс, отметив, что с танцором у нее связаны приятные воспоминания о съемках в Осетии.

Она поделилась, что никогда не обсуждала с Красиловым тему здоровья, однако предполагала, что у него были проблемы с сердцем.

«Если бы он похудел, может, сердцу стало бы легче, но он перестал бы быть нужным зрителям. А Дима реально жил ради людей. Это был замечательный человек. Пусть, Пухляш, тебе земля будет пухом», — добавила она.

Актриса театра и кино Екатерина Волкова в разговоре с телеканалом также прокомментировала новости об уходе артиста из жизни. «Все, что хочется сказать, — ребят, следите за своим здоровьем. И всегда, если вы чувствуете, что вам нехорошо, пусть с вами будет кто-то — одному ни в коем случае нельзя быть», — сказала она.